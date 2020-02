Zaraz po zdobyciu Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany, scenarzysta i reżyser Jojo Rabbit, Taika Waititi planuje podjąć współpracę z serwisem Showmax, gdzie połączy siły z Judem Law w realizacji serialu pt. The Auteur. Nowozelandczyk zostanie jego producentem oraz reżyserem paru odcinków, a gwiazda serialu Młody papież obejmie funkcję producenta wykonawczego oraz wcieli się w ekscentryczną główną postać.

Taika Waititi

Szczegóły serialu nie są na razie znane, lecz The Hollywood Reporter donosi, że nosić on będzie tytuł The Auteur i przyjmie postać satyry na współczesne Hollywood. Obecnie Waititi pracuje nad scenariuszem wraz z Peterem Warrenem.

Jude Law

The Auteur jest na wczesnym etapie i nie ma ustalonej daty rozpoczęcia, ponieważ zarówno Law, jak i Waititi mają inne zobowiązania. Law, którego aktualnie oglądać możemy w serialu Nowy papież na HBO, wkrótce rozpocznie pracę nad trzecim filmem z serii Fantastyczne zwierzęta i trafi również na plan serialu od HBO pt. The Third Day. Waititi natomiast powróci do uniwersum Marvela, aby zrealizować Thor: Love and Thunder.

Data oficjalnej premiery serialu pt. The Auteur nie jest obecnie znana!