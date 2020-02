Nespresso Talents to międzynarodowy konkurs filmowy organizowany po raz piąty przez markę Nespresso, który w tym roku odbywa się pod hasłem Virtuous Circles, interpretowanym jako Życie to krąg, w którym dobro rodzi dobro. Filmy o długości od 2 do 3 minut można zgłaszać na platformie konkursu do 25 marca. Nagroda główna to 5000 euro i wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Po raz pierwszy konkurs ma także polską edycję z finałem podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie zostaną wręczone nagrody, w tym nagroda główna w wysokości 1 500 euro. W połowie kwietnia zostanie wybrana shortlista, a następnie 3 zwycięskie filmy, które wytypuje polskie Jury w składzie: Małgorzata Kożuchowska, Kinga Dębska, Anna Zoll i Łukasz Maciejewski.

Nespresso Talents to konkurs filmowy, w którym udział może wziąć każdy – zarówno studenci szkół filmowych, jak również amatorzy, którym bliska jest sztuka filmowa. Temat tegorocznej edycji brzmi: Virtuous Circles, interpretowane jako

Życie to krąg, w którym dobro rodzi dobro. Zmiana na lepsze zaczyna się w głowach ludzi, od marzeń o lepszym świecie i ma często wymiar małego, niepozornego kroku. Na świecie jest wiele osób, które angażują się w ważne społecznie sprawy, aby rozwiązywać istotne problemy i tym samym zwiększać szanse na to, że świat stanie się bardziej przyjaznym miejscem do życia. To właśnie takie historie – autentyczne (zaczerpnięte z życia) lub fikcyjne (będące wytworem wyobraźni twórcy) – próbujące uchwycić proces zmiany na lepsze, której źródło może leżeć w niepozornym geście, ruchu, zdarzeniu, mają opowiadać tegoroczne filmy. Kino inspiruje pokazując wycinek rzeczywistości, ale też wyobraźnia twórców może zarażać do pozytywnego działania. Ważne, aby myśleć szeroko, uważnie przyglądać się światu, sięgać do swoich marzeń o lepszym jutrze, zastanowić się, co jest ważne. Filmy w formacie wertykalnym o długości między 2 a 3 minuty można zgłaszać do 25 marca.

Tegoroczna edycja Nespresso Talents po raz pierwszy ma także edycję polską. Tym samym zgłoszony film weźmie udział zarówno w selekcji międzynarodowej i zostanie poddany ocenie międzynarodowego Jury, jak również będzie oceniony przez Jury polskie wybierze shortlistę, czyli 10 filmów, spośród których zostaną wybrane 3 zwycięskie filmy. Finał polskiej edycji Nespresso Talents odbędzie się podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie nastąpi uroczyste wręczenie nagród. Poprzez pracę z młodymi filmowcami Nespresso kontynuuje zobowiązanie, aby poruszać tematy ważne społecznie i dokonywać zmian na lepsze. Warto też dodać, że w tym roku każdy film przesłany na konkurs doprowadzi do posadzenia przez Nespresso w partnerstwie z PUR Projet dziesięciu drzew.

Do konkursu Nespresso Talents filmy można zgłaszać od 11 lutego do 25 marca na stronie https://www.nespresso.com/talents/pl/pl/contest. Finaliści międzynarodowej edycji otrzymają nagrody pieniężne: 5000 euro za pierwsze miejsce oraz 3000 euro za miejsce drugie i 2000 euro za miejsce trzecie. Ponadto laureaci zwycięskich filmów będą gośćmi Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, gdzie zostaną oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu oraz nastąpi wręczenie nagród. Natomiast laureaci edycji polskiej zostaną uhonorowani nagrodami w wysokości: 1500 euro (pierwsze miejsce), 1000 euro (drugie miejsce) i 500 euro (trzecie miejsce), które zostaną wręczone podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.