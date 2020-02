Megan Fox i Bruce Willis dołączą do Emile'a Hirscha w Midnight In The Switchgrass. Jest to debiut reżyserski Randalla Emmetta. Highland Film Group zajmie się sprzedażą projektu.

Megan Fox

Fabuła filmu rozgrywać się będzie w 2004 roku i podąży za agentką FBI (Megan Fox) i agentem Departamentu Stanu Floryda (Emile Hirsch), którzy połączą siły w celu zbadania szeregu nierozwiązanych spraw dotyczących morderstw. Bruce Willis zagra agenta, który działać będzie w duecie z Fox.

Randall Emmett po wyprodukowaniu ponad 100 filmów z partnerem George'em Furla, w tym nominowanym do Oscara w kategorii najlepszy film, Irlandczykiem, rozpoczyna zdjęcia do swojego debiutu reżyserskiego. Thriller o budżecie 15 milionów dolarów jest finansowany przez EFO Films.

Bruce Willis

Scenariusz do filmu pt. Midnight In The Switchgrass napisał Alan Horsnail. Zdjęcia ruszają 9 marca w Puerto Rico.