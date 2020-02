Netflix nabył światowe prawa do włoskiego dramatu Edoardo Pontiego , będącego równocześnie wielkim powrotem na duży ekran ikony włoskiego kina, Sophii Loren . Pojawi się on na platformie streamingowej jeszcze w tym roku.

Projekt napisany wspólnie przez Ugo Chiti (Dogmana) i Edoardo Pontiego, opowiada historię Polki pochodzenia żydowskiego (Loren) ocalonej z Holokaustu, która przygarnia 12-letniego chłopca, próbującego ją wcześniej obrabować. Film jest współczesną adaptacją powieści Romaina Gary'ego pt. Życie przed sobą.

W rolach głównych występują także Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri i Massimiliano Rossi.

Courtesy of Netflix, 'The Life Ahead'

W swojej karierze pracowałam z największymi studiami, ale mogę śmiało powiedzieć, że żadne z nich nie miało tak dużego zasięgu i różnorodności co Netflix, i to właśnie w nich uwielbiam. Zrozumieli, że nie zbudujesz tak wielkiego "imperium", kiedy nie docenisz lokalnych talentów w każdym kraju i nie dasz tym wyjątkowym głosom możliwości bycia wysłuchanym. powiedziała Sophia Loren