Walt Disney nie ma zamiaru się zatrzymać i już planuje kolejne filmy aktorskie ze znanymi postaciami z popularnych seriali i filmów animowanych. Tym razem na celowniku włodarzy Domu Myszki znalazła się Roszpunka.

Na razie nie ma żadnych potwierdzonych informacji czy film o Roszpunce w jakikolwiek sposób będzie bazował na filmie animowanym Zaplątani oraz produkcjach krótkometrażowych i serialu I żyli długo i zaplątani, Zanim żyli długo i zaplątani oraz Zaplątani: Serial.

Ashleigh Powell otrzymała zadanie napisania scenariusza aktorskiej wersji przygód Roszpunki. Producentami będą Michael De Luca z Michael de Luca Productions i Kristin Burr z Burr! Productions. Aktualnie trwają poszukiwania osoby, która zajmie się reżyserią.

Walt Disney zamierza zrealizować produkcję, która trafi na ekrany kin. Nie będzie to projekt live-action w tylu Lady and the Tramp, który wylądował od razu w ofercie platformy streamingowej Disney+.

Czy macie pomysły na aktorkę, którą mogliby obsadzić włodarze Disneya w roli głównej?