Firma StudioCanal odpowiedzialna za dystrybucję filmu Tajemniczy ogród będącego nową adaptacją słynnej powieści Frances Hodgson Burnett o tym samym tytule, udostępniła w sieci nową zapowiedź, którą zobaczyć możecie poniżej.

fot. materiały prasowe

Fabuła nowej adaptacji zostanie trochę przesunięta w czasie, bowiem akcja rozgrywać ma się w 1947 roku, już po II wojnie światowej. Główna bohaterka to 10-letnia dziewczynka Mary, która nigdy nie czuła się kochana. Urodzona w Indiach przez bogatych brytyjczyków, którzy się nią nie zajmowali, po ich śmierci trafiła do wuja do Anglii. Tu również zostaje odrzucona. Zaprzyjaźnia się z młodą służącą Martą i poznaje swojego chorego kuzyna Colina. Odkrywa także przepiękny, ukryty za wysokim murem ogród, który staje się jej drugim domem. Tam otoczona pięknem przyrody czuje się wreszcie bezpiecznie. Z czasem zaczyna zabierać do niego również Colina. Dla obojga ogród ten staje się cudownym lekarstwem. Dołącza do nich także chłopiec imieniem Dickon oraz uroczy, bezpański psiak. Wraz z nimi dziewczynka odkryje moc wyobraźni, przyjaźni i odwagi.

Za reżyserię filmu odpowiada Marc Munden. Autorem scenariusza jest Jack Thorne. Do obsady aktorskiej należą m.in. Dixie Egerickx jako Mary Lennox, Colin Firth jako Archibald Craven, Edan Hayhurst jako Colin Craven, Julie Walters jako pani Medlock oraz Amir Wilson (Dickon) i Isis Davis (Marta).

Premiera filmu zaplanowana jest na wiosnę.

Poniżej nowy plakat promujący produkcję.