Na nowe projekty twórców pokroju Martina McDonagha czeka się, jak na pierwszą wigilijną gwiazdkę. I wiecie co? Mamy dla Was fantastyczne nowiny! Reżyser znakomitego, nominowanego do siedmiu Oscarów dzieła Trzy billboardy za Ebbing, Missouri, kręci nowy film dla wytwórni Searchlight Pictures należącej do korporacji The Walt Disney Company.