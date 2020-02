Potencjalni klienci Disney+ w nowych krajach, gdzie niebawem legalnie będzie dostępna platforma streamingowa, mają powody do rozgoryczenia. Wszystko za sprawą pojawiających się w mediach społecznościowych informacji związanych ze sposobem publikowania odcinków dotychczasowych seriali, w tym Mandaloriana.

24 marca mieszkańcy Europy Zachodniej (niestety dla Walta Disneya Polska nie łapie się do tego obszaru) będą mieli możliwość skorzystania legalnie z oferty platformy streamingowej Disney+. I na ten moment jest to ostatnia dobra wiadomość związana z nowym graczem na europejskim rynku.

Na oficjalnym brytyjskim twitterowym koncie Disney+ pojawiła się informacja, z której wynika, że serial Mandalorian, który w Stanach Zjednoczonych miał premierę jakiś czas temu i pokazane zostały wszystkie odcinki, nie zostanie zaprezentowany w całości. Widzowie w Wielkiej Brytanii (i reszcie krajów, w którym zadebiutuje tego dnia Disney+) otrzymają jeden odcinek tygodniowo.

A to i tak nie koniec. Z niektórych postów wrzuconych na Twitterze wynika, że produkcje Disneya nie będą miały tej samej daty premiery. To znaczy, że obywatele, niektórych krajów mogą czekać nieco dłużej na premierę kolejnych produkcji osadzonych w uniwersum Star Wars czy seriali Marvela, takich jak The Falcon and the Winter Soldier lub WandaVision.