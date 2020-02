Seanse z cyklu Kultura Dostępna w Kinach Helios to idealna okazja do nadrobienia filmowych zaległości. Szczególnie, że dotyczą one polskich produkcji, z którymi warto się zaznajomić. W niezbyt wygórowanej cenie! Tym razem Helios zaprasza na pokaz filmu biograficznego o zapomnianym muzyku – Mietku Koszu. Jeśli jesteście fanami muzyki i dobrego dźwięku w kinie, to zdecydowanie musicie odwiedzić Heliosa!

fot. materiały prasowe / NEXT FILM

Seans pt.: IKAR. LEGENDA MIETKA KOSZA odbędzie się 20.02.2020 (czwartek) godzina 13:00 i 18:00.

Mietek (Dawid Ogrodnik) jako dziecko traci wzrok. Jego matka (Jowita Budnik), oddaje go pod opiekę sióstr zakonnych w Laskach. W ośrodku dla niewidomych chłopiec odkrywa, że muzyka może stać się dla niego sposobem, by na nowo widzieć i opowiadać świat. Mietek zostaje świetnym pianistą klasycznym. Jednak, gdy odkrywa jazz – ma już tylko jeden cel: zostać najlepszym pianistą jazzowym. Odnosi coraz większe sukcesy, nie tylko w kraju, ale i na świecie. W jego życiu niespodziewanie pojawia się charyzmatyczna wokalistka Zuza (Justyna Wasilewska). To spotkanie zmieni jego życie.

Cena – jedyne 10 zł!