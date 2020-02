Po nominowanym w 10 oscarowych kategoriach Irlandczyku, Martin Scorsese stwierdził, że nie potrzebuje ani chwili odpoczynku. Reżyser niedawno poinformował, że Killers of the Flower Moon- bo tak nazywa się jego najnowszy projekt- w którym główne role zagrają Leonardo DiCaprio i Robert De Niro, będzie pierwszym w jego karierze westernem!

Po latach prób wprowadzenia tego projektu w życie Scorsese w końcu mógł śmiało o nim opowiedzieć:

Wydarzenia przedstawione na ekranie miały miejsce w 1921-1922 roku w Oklahomie. Z pewnością pojawiają się kowboje, choć oprócz poruszania się konno jeżdżą oni także samochodami. Film opowiada głównie o Osage- indiańskim plemieniu, które miało swoje terytorium w strasznym miejscu. Jego członkowie jednak szczerze kochali tę ziemię, ponieważ mieli nadzieję, że biali nigdy nie będą nią zainteresowani. Potem odkryto tam jednak złoża ropy i w ciągu dekady Osagowie stali się najbogatszymi ludźmi na świecie. Później wraz z odkryciem górniczych złóż w Kolorado i Yukonie pojawiły się sępy- biali ludzie z Europy. Wszystko legło w gruzach. Półświatek miał tam olbrzymie wpływy i właściwie szybciej można było trafić do więzienia za zabicie psa niż Indianina.

Scenariusz Erica Rotha, scenarzysty Forresta Gumpa, powstał na podstawie książki Davida Granna o tym samym tytule. Jej fabula opiera się na prawdziwej historii makabrycznych mordów, do których doszło w Oklahomie w latach 20. XX wieku, których ofiarami byli Osagowie. Seria zabójstw rozpoczęła się po tym, jak na terenie należącym do plemienia odkryto ropę. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że zwróciła uwagę służb federalnych. Ze śledztwem związani byli J. Edgar Hoover, który wykorzystał je do budowy swojej pozycji oraz formujące się w tamtym czasie FBI.

Wieloletni współpracownicy Scorsesego: Leonardo DiCaprio i Robert De Niro dołączą do reżysera, aby opowiedzieć o wydarzeniach z tego historycznego dramatu, który rozegrał się na tamtych ziemiach.

Zdjęcia do Killers of the Flower Moon ruszają w przyszłym miesiącu, a film trafi do kin w 2021 roku!