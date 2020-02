Showmax nabył The Curse, serial autorstwa reżyserów odpowiedzialnych za Nieoszlifowane diamenty, braci Benny'ego i Josha Safdie, oraz Nathana Fieldera.

Napisana i wyprodukowana przez trio artystów historia koncentrować się będzie wokół rzekomej klątwy, która dopada świeżo poślubione małżeństwo aktorów, zatrudnionych w telewizyjnej produkcji HGTV "Flipantrophy". Serial opowie o ich życiowych i zawodowych perypetiach. Co więcej, twórcy wcielą się również w główne postaci. Fielder zagra męża, a Benny Safdie producenta programu HGTV.

Chociaż twórcy zarzekają się, że nie inspirowali się faktami, nietrudno dostrzec w opisie fabuły związek z historią Tareka El Moussy i Christiny Anstead- gwiazd "Flip or Flop", których małżeństwo rozpadło się po tym, jak serial odniósł ogromny sukces.

Za pracę włożoną w produkcję pt. Nieoszlifowane diamenty z Adamem Sandlerem w roli głównej, bracia Safdie zdobyli tegoroczną Film Independent Spirit Award za najlepszą reżyserię i zostali nominowani za najlepszy scenariusz. Wcześniej byli nominowani w kategorii reżyserskiej za Good Time, w której także wystąpił Benny oraz zdobyli nagrodę Johna Cassavetesa w 2011 roku za Go Get Some Rosemary.

Projekt pt. The Curse nie posiada jeszcze reżysera, a jego premiera na platformie Showmax nie jest obecnie znana!