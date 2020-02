Tragiczny finał niewinnej zabawy w nowym klipie promującym film ''Brahms: The Boy 2''

Na dwa dni przed światową premierą filmu Brahms: The Boy 2 będącego kontynuacją horroru The Boy z 2016 roku, studio STXfilms opublikowało krótki fragment ukazujący moment zabawy głównego bohatera z jego kolegą w trakcie, której dochodzi do tragedii. Oczywiście za wszystko odpowiedzialna jest tytułowa lalka.

fot. materiały prasowe

Za reżyserię horroru odpowiada William Brent Bell, który pracował na podstawie scenariusza Stacey Menear. Oboje odpowiadają także za sukces części pierwszej. W obsadzie aktorskiej znajdują się Katie Holmes, Christopher Convery, Owain Yeoman i Ralph Ineson.

Traumatyczne przeżycie sprawia, że szczęśliwe dotąd życie Lisy, Seana i ich syna Jude’a pogrąża się w kryzysie. Rodzice oddalają się od siebie, a chłopiec przestaje mówić. Nowy dom w malowniczej okolicy daje nadzieję na nowy początek. Lisa i Sean nie podejrzewają jednak, że przeprowadzka to krok w stronę prawdziwego piekła. Gdy Jude odkryje w opuszczonej posiadłości lalkę – chłopca o uroczej twarzy, cała rodzina znajdzie się w mocy mrocznych sił, z których natury nie zdaje sobie sprawy. Ataki agresji na przemian z krwawymi wizjami, których doświadcza Jude oraz coraz częstsze poczucie obcej obecności w domu, to zwiastuny tego co nadchodzi. Lisa i Sean zaczynają bać się własnego dziecka, ale prawdziwe zło kryje się gdzie indziej.

Polska premiera filmu Brahms: The Boy 2 już 28 lutego br.