Aktualnie Chris Pratt zajęty jest promowaniem nowego filmu Pixara – Naprzód. Hollywoodzki gwiazdor użyczył głosu jednemu z głównych bohaterów wyczekiwanej animacji. W trakcie programu "The Ellen DeGeneres Show" gospodyni nie omieszkała, jednak zapytać go o przyszłość, a dokładniej pisząc o film Jurassic World 3.

Prace na planie zdjęciowym mają wystartować już niebawem, a dla fanów oryginalnych filmów szykuje się nie lada gratka. Na ekranie pojawi się bowiem trójka hollywoodzkich gwiazd znana z pierwszego filmu, czyli Park Jurajski – Sam Neill, Laura Dern oraz Jeff Goldblum. Swego czasu Pratt porównał Jurassic World 3 do… Avengers: Koniec gry.