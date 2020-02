Pełna komizmu i sytuacyjnego humoru opowieść o niełatwej relacji pomiędzy ojcem i synem. Ta słodko-gorzka farsa rodzinna podbiła serca jurorów m.in. na MFF w Karlowych Warach, gdzie film zdobył główną nagrodę.

Film otwiera scena pochówku starszej kobiety. Wśród żałobników szybko rozpoznajemy jej zdenerwowanego męża Vasila. Irytacja krewkiego mężczyzny wzmaga się z chwilą, gdy syn mimo jego próśb nie chce zrobić pamiątkowych zdjęć trumny z ciałem nieboszczki. To pierwsza spośród wielu scysji pomiędzy bohaterami.

Po pogrzebie matki, Pavel najchętniej wróciłby do swoich codziennych obowiązków i ciężarnej żony. Zwłaszcza że w towarzystwie ojca nie czuje się zbyt komfortowo. Ten ma jednak zupełnie inne plany, związane z przekonaniem, że zmarła kobieta próbuje się z nim skontaktować zza grobu.

W rozwiązaniu zagadki pomóc ma wizyta u znanego lokalnego medium. Chcąc nie chcąc, Pavel wplątany zostaje w zaplanowaną przez ojca intrygę, która ma pozwolić przewartościować ich napięte relacje. Czy im się uda?

Za reżyserię oraz scenariusz Ojca odpowiedzialny jest znany bułgarski duet Kristina Grozeva i Petar Valchanov. Ich głośne filmy Lekcja oraz Sława zdobyły wiele nagród, m.in. w San Sebastián, Locarno, Göteborgu, Tokio czy Warszawie. W efekcie były to dwa najczęściej doceniane na świecie bułgarskie filmy w XXI wieku. „Lekcja” oraz „Sława” to dwie części trylogii, nazwanej przez twórców „Newspaper Clippings Trilogy”. Inspirowane są artykułami prasowymi, które ukazują absurd życia w postkomunistycznej Bułgarii. Aktualnie duet pracuje nad ostatnią częścią „Triumph”. Natomiast ich wspólnym reżyserskim debiutem był krótkometrażowy „Skok” w 2012 roku, pierwszy w historii bułgarski film nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej.