Serial został stworzony przez Jonathana Nolana i Lisę Joy na podstawie kultowego filmu napisanego i wyreżyserowanego przez Michaela Crichtona. Westworld to mroczna odyseja o świecie sztucznej inteligencji i narodzinach nowej formy życia na planecie. Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi 3. sezonu.

Nowy sezon składać się będzie ośmiu epizodów, premiera pierwszego odcinak już 15 marca br.

Tytułowy Westworld to futurystyczny park rozrywki, w którym ludzie mogą spełniać swoje najbardziej mroczne fantazje. Robią to z pomocą hostów – androidów. W parku goście mogą spotkać tajemniczego Mężczyznę w czerni będącego uosobieniem zła, oraz Dolores Abernathy – piękną i dobrą córkę farmera z prowincji. Pewnego dnia do miasteczka, w pobliżu którego mieszka Dolores, przybywa niezwykle przystojny, sprawnie posługujący się bronią Teddy Flood.

W obsadzie znajdują się Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Simon Quarterman, Rodrigo Santoro. To powracający aktorzy. Do nowych twarzy należą Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, John Gallagher Jr., Michael Flanagan, Tommy Flanagan, Marshawn Lynch i Scott Mescudi.