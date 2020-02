Zwiastun ''Little Fires Everywhere'' - nowego serialu od Hulu

Platforma Hulu opublikowała pełny zwiastun limitowanej serii jaką jest produkcja zatytułowana Little Fires Everywhere. Jej fabuła oparta jest o bestsellerową powieść Celeste Ng, która w Polsce wydana została pt. Małe ogniska.

W rolach głównych Reese Witherspoon (Elena Richardson) i Kerry Washington (Mia Warren). W pozostałej obsadzie znajdują się Rosemarie DeWitt, Jade Pettyjohn, Jordan Elsass, Gavin Lewis, Megan Stott, Lexi Underwood, Joshua Jackson i Jesse Williams. Twórcą serialu jest Liz Tigelaar.

Akcja w książce rozgrywa się w spokojnym i postępowym miasteczku Shaker Heights, w którym to wszystko zostało dokładnie zaplanowane – od rozkładu krętych dróg, przez kolory domów, po pełne sukcesów życie mieszkańców. Idealnym uosobieniem tego miejsca jest Elena Richardson, która za najważniejsze, uważa trzymanie się zasad. Całość burzy Mia Warren, która w ten idylliczny świat wkracza jako artystka i samotna matka. Wynajmuje ona dom od rodziny Richardsonów. Jednak jej tajemnicza przeszłość i pogarda dla zasad panujących w miasteczku grozi wywróceniem do góry nogami życia całej ułożonej społeczności. Do tego dochodzi jeszcze temat adopcji dziecka przez starych przyjaciół Richardsonów, którzy pragną stać się rodzicami dla dziecka o chińskich korzeniach. Wybucha wojna o prawa do opieki, która dzieli miasteczko, a Mię i Elenę stawia po dwóch stronach barykady. Elena chcąc odkryć sekrety z przeszłości Mii zapłaci nieoczekiwaną i druzgocącą cenę.

Premiera serialu już 18 marca br.