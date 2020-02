Netflix prezentuje pierwszy plakat limitowanego serialu od Ryana Murphy'ego. Produkcja ta nosi tytuł Hollywood i zabierze nas do czasów złotej ery filmowego przemysłu.

Serial ten składać ma się z siedmiu odcinków. Jego fabuła przeniesie nas do Fabryki Snów z lat 40 ubiegłego wieku. Jak mówi sam twórca Hollywood to list miłosny do Złotej Ery Tinseltown. Prześledzimy losy grupy utalentowanych aktorów i twórców filmowych, którzy po II wojnie światowej próbują się wybić w Hollywood. Każda postać wnosi coś niepowtarzalnego za pozłacaną kurtynę Złotego Wieku Hollywood, ukazując i podkreślając niesprawiedliwe systemy i uprzedzenia dotyczące rasy, płci i seksualności, które pozostały aktualne aż do naszych czasów.

Produkcja ta może poszczycić się naprawdę wspaniałą obsadą, do której należą m.in. Darren Criss, Jim Parsons, Jeremy Pope, David Corenswet, Dylan McDermott, Samara Weaving, Maude Apatow, Laura Harrier, Jake Picking i Joe Mantello. Za scenariusz i produkcję odpowiada Janet Mock.

Premiera serialu już 1 maja br. tylko na platformie Netflix.

Poniżej wspomniany plakat. Jak Wam się podoba? Zachęca do zapoznania się z produkcją?