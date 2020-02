Netflix wprowadza dwa nowe pakiety skierowane głównie do użytkowników mobilnych. Są to pakiet Mobile i pakiet Mobile +. Ich cena ma być naprawdę atrakcyjna, jednakże ich posiadaczy obowiązywać będą pewne ograniczenia.

Po wykupieniu takiego pakietu treści znajdujące się na platformie dostępne dla klienta będą tylko na ekranie smatfona bądź tabletu. Także dla jednych może to być udogodnienie, a dla innych jednak niemałe utrudnienie. Dlatego też nowe pakiety skierowane są głównie dla tych, którzy do oglądania filmów i seriali z serwisu wykorzystują tylko i wyłącznie urządzenia mobilne.

Pakiet Mobile kosztować ma 24 złote miesięcznie. Dzięki niemu treści streamingowe obejrzymy w jakości SD na smartfonach i tabletach, ale tylko na jednym urządzeniu. Z kolei pakiet Mobile + oprócz wspomnianych wcześniej urządzeń dostępny będzie także na komputerach stacjonarnych i laptopach i to w jakości Full HD. Jego cena wynosić ma 38 złoty miesięcznie. Użytkując go będziemy mogli korzystać jednocześnie z dwóch urządzeń. Oba plany taryfowe pozwalają na pobieranie wybranych treści do pamięci urządzenia.

Od kilku lat proponujemy trzy plany subskrypcji. Wprowadzane właśnie testowo 2 nowe wynikają ze znacznego wzrostu wykorzystania urządzeń mobilnych jako sposobu konsumpcji treści w serwisie Netflix. Nowe plany udostępnimy na stałe, gdy odbiorcy doceniający zwiększoną elastyczność będą z nich korzystać i uznają tę zmianę za pozytywną. tłumaczy Netflix

Pojawienie się nowych pakietów w ofercie polskiego Netflixa nastąpić ma 26 lutego br. To czy pozostaną na stałe z pewnością zależeć będzie od ich popularności.