Dzięki Saban Films podziwiać możemy minutowy klip ukazujący moment ucieczki bohatera, w którego wciela się Daniel Radcliffe przed morderczą Nix. Wideo poniżej.

Radcliffe to aktor, którego z pewnościa kojarzycie z serii filmów o młodym czarodzieju Harrym Potterze. Oprócz tej roli zagrał także w horrorze Kobieta w czerni czy filmie fantasy Rogi. W tym roku zobaczymy go także w roli Tima Jenkina w filmie Escape from Pretoria.

Za reżyserię i scenariusz do filmu Guns Akimbo odpowiada Jason Lei Howden. W obsadzie aktorskiej oprócz Radcliffe’a, który wciela się w Milesa, znajdują się także Natasha Liu Bordizzo jako Nova, Samara Weaving jako Nix, Mark Rowley jako Dane, Colin Moy jako Clive, Ned Dennehy jako Riktor i Hanako Footman jako Ruby.

Głównym bohaterem jest Miles. To twórca gier video, który całe dnie spędza w swojej pracy nie dającej mu już żadnego zadowolenia, a w wolnych chwilach rozmyśla o byłej dziewczynie imieniem Nova, którą nadal kocha. Pewnego dnia jego życie wywraca się do góry nogami. Przypadkowo zapisuje się do tajemniczej gry, której organizatorem jest gang o nazwie Schism. Na ulicach miasta prowadzi on walki na śmierć i życie, w których przeciwnikami są zupełnie nieznajomi sobie ludzie, a które to transmitowane są na żywo w internecie. Miles budząc się z przymocowaną gwoźdźmi bronią do rąk musi rozpocząć najpierw walkę ze sobą, a potem pokonać uzbrojoną Nix i ocalić porwaną Novę.

Polska premiera filmu już 13 marca br.