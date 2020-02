Wczoraj w Colorado Springs Donald Trump uczestniczył w wiecu wyborczym. Aktualny prezydent Stanów Zjednoczonych skomentował ostatnie wybory Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej, która zdecydowała się nagrodzić Parasite – produkcję z Korei Południowej – najlepszym filmem roku.

Jak złe w tym roku były Oscary, oglądaliście? Zwycięzcą jest film z Korei Południowej. O co do diabła w tym wszystkim chodzi? Mamy dosyć problemów handlowych z Koreą Południową, a oni dają im Oscara dla najlepszego filmu? Myślałem, że jest to najlepszy film zagraniczny, zagraniczny, a nie najlepszy film. Czy to się zdarzyło wcześniej?

stwierdził Trump