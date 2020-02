Patryk Vega zdradził co nieco na temat swojego kolejnego projektu w trakcie audycji w radiu ZET. Filmowiec twierdzi, że produkcja, której tematem będzie afera podkarpacka będzie głośniejsza i wzbudzi więcej kontrowersji niż Polityka.

Pokażę taśmy w marcu w internecie. To będzie bardzo gruby film. Promocja, która w jego trakcie nastąpi, zrobi większy rozpierdziel niż "Polityka". powiedział Vega

Podobno Vega wszedł w posiadanie taśm, które ujawnią kulisy afery podkarpackiej, która dotyczyła agencji towarzyskich. Korzystać z niej mieli znani celebryci, politycy oraz duchowni.