Film ten również należy do komediowego gatunku. Keaton, Hawn i Miller wcielą się w kobiety, które niegdyś żonate były z tym samym mężczyzną. Po nagłej śmierci ich byłego partnera, bohaterki zmuszone zostają do wspólnego spędzenia Świąt Bożego Narodzenia. Wraz z nimi święta te spędzą także ich dzieci oraz wnuki, także okazji do zabawnych sytuacji z pewnością będzie wiele.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Peter Hoare, który do tej pory nie posiada zbyt wielkiego dorobku artystycznego. Produkcją zajmie się New Republic Pictures oraz Brian Oliver, Bradley Fischer, Alan Nevins i Tracey Nyberg. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jeszcze w tym roku. Data premiery nie została jak na razie podana.