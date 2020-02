William Brent Bell bierze się za reżyserię kolejnego horroru. W kinach debiutuje właśnie jego najnowszy horror Brahms: The Boy 2 będący kontynuacją filmu The Boy jednak jak widać reżyser nie zamierza spocząć na laurach. Zapowiedział już, że ma w planach prequel filmu Sierota (Orphan) z 2009 roku, który wyreżyserował Jaume Collet-Serra.

fot. materiały prasowe

Prequel nosić ma tytuł Esther i skupi się na dziewczynce imieniem Lena Klammer, której udało się uciec z rosyjskiego ośrodka psychiatrycznego. Jej celem jest Ameryka, gdzie podaje się za Esther, zaginioną córkę pochodzącą z zamożnej rodziny.

Autorem scenariusza został David Coggeshall. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w trzecim kwartale tego roku. Jednak data premiery nie została jeszcze podana. Przypuszczalnie film zadebiutuje pod koniec przyszłego roku. Jak na razie nie ma również żadnych informacji co do obsady prequela.

Poniżej możecie zapoznać się z oficjalnym opisem filmu Sierota.

Młode małżeństwo przeżywa dramat po stracie nienarodzonego dziecka. Chcąc przywrócić życiu namiastkę normalności, decydują się na adopcję. W pobliskim sierocińcu zaprzyjaźniają się z dziewięcioletnią Ester. Jej pojawienie się daje początek niecodziennym zdarzeniom. Kate odkrywa niebezpieczeństwo i usiłuje zwrócić na nie uwagę innym. Niestety jej ostrzeżenia zostają wysłuchane w momencie, gdy dla wszystkich jest już za późno… Dziewięcioletnia Esther zmienia życie Kate i Johna w koszmar.