HBO zaprezentowało pierwszą zapowiedź swojej najnowszej produkcji zatytułowanej Bad Education. W głównych rolach występują Hugh Jackman i Allison Janney, a film opowiada prawdziwą historię kradzieży ponad 11 mln dolarów.

Bohaterem filmu jest kurator ze szkoły Long Island, Frank Tassone (Hugh Jackman) i jego asystentka Pam Gluckin (Allison Janney), którzy z sukcesami zarządzają placówkami w okręgu Roslyn. Frank, zawsze o nieskazitelnym wyglądzie i szytymi na miarę ubraniami, jest mistrzem pozytywnego przekazu, czy to przed publicznością, czy w biurze przy spotkaniach z uczniem lub rodzicem. Krótko mówiąc, wygląda na to, że Frank nie może zrobić nic złego. Jednak nie wszytko jest takie piękne, ponieważ zarozumiała młoda reporterka (Geraldine Viswanathan) postanawia zagłębić się w niektóre raporty z wydatków, by ostatecznie odkryć przekręt na wielką skalę.

Film swoją primerę miał w zeszłym roku podczas festiwalu w Toronto, natomiast debiut na HBO już 25 kwietnia. W pozostałych rolach w filmie występują m.in. Ray Romano, Kathrine Narducci, Alex Wolff i Stephanie Kurtzuba. Za reżyserię odpowiada Cory Finley (Panny z dobrych domów), natomiast scenariusz napisał Mike Makowsky, który co ciekawe uczęszczający do szkoły w Roslyn podczas skandalu, który miał miejsce na początku 2000 roku.