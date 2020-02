Dystrybutor udostępnił premierową zapowiedź filmu The Postcard Killings, będącego adaptacją powieści o tym samym tytule. W głównej roli występuje Jeffrey Dean Morgan, gwiazda serialu The Walking Dead.

Film The Postcard Killings, oparty jest na bestsellerowej powieści Jamesa Pattersona i Lizy Marklund. Świat detektywa Jacoba Kanona (Jeffery Dean Morgan) zostaje zniszczony, gdy jego córka i zięć zostają brutalnie zamordowani w Londynie. Nie będąc w stanie siedzieć bezczynnie i nic nie robić, Jacob jedzie do Londynu, by uzyskać odpowiedzi, których potrzebuje. Kiedy dowiaduje się o podobnych ohydnych morderstwach w całej Europie – z których każde poprzedza pocztówka wysłana do lokalnego dziennikarza – Jacob ściga się z czasem, by zatrzymać zabójstwa i znaleźć sprawiedliwość dla swojej małej dziewczynki.

W pozostałych rolach występują Famke Janssen, Cush Jumbo, Joachim Król, Steven Mackintosh i Dennis O’Hare. Za reżyserię odpowiada bośniacki twórca Danis Tanovic, którego znamy z filmu Śmierć w Sarajewie. Scenariusz napisali Andrew Stern oraz współautorka powieści Liza Marklund.

Premiera planowana jest na 13 marca 2020 roku.