Lindsay Lohan, która ostatnio była twarzą show Lindsay Lohan’s Beach Club na MTV oraz członkinią jury programu telewizyjnego The Masked Singer Australia, postanowiła wrócić do swoich aktorskich korzeni. Już niedługo wcieli się w rolę policyjnej pani detektyw, której na ekranie towarzyszyć będzie nominowany do Oscara Mickey Rourke.