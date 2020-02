The Chair będzie 6-odcinkowym serialem, którego fabuła koncentruje się wokół pani profesor, zarządzającej jednym z wydziałów na ważnym angielskim uniwersytecie. Jego pomysłodawcą jest Amanda Peet, która jest prywatnie żoną Benioffa. Jest ona również odpowiedzialna za pracę nad scenariuszem, który współtworzy wraz z Annie Julią Wyman.

Zeszłego lata Benioff i Weiss podpisali umowę z Netflixem na łączną kwotę 200 milionów dolarów, pozostawiając swój długoletni "dom" w HBO. The Chair to pierwszy projekt, który zrealizują w ramach tej umowy. Źródła podają, że pomysł został pierwotnie przekazany do HBO wiele lat temu, kiedy Benioff i Weiss byli jeszcze z nim związani.

The Chair dołącza do nadchodzących produkcji od Netflixa. Wśród nich znajdują się również m.in. Painkiller, thriller polityczny Toma Hiddlestona, White Stork, Pieces of Her z udziałem Toni Collette, adaptacja mangi One Piece i komediodramat On the Verge od Julii Delpy.

Data oficjalnej premiery The Chair nie jest aktualnie znana!