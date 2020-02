Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna skandynawskiego produkcji Breaking Surface opowiadającej o dwóch siostrach, które muszą walczyć o przeżycie. Zapowiada się ciekawe kino z gatunku survivalowego.

Kilka dni po Bożym Narodzeniu przyrodnie siostry, Ida i Tuva, wyruszają na zimowe nurkowanie w odległej części norweskiego wybrzeża. Pod sam koniec nurkowania dochodzi do wypadku, w którym to skała przygniata Tuvę pod wodą. Gdy Ida chce wezwać pomoc, odkrywa, że ​​lawina uderzyła również nad wodę, grzebiąc sprzęt, telefony i kluczyki do samochodu… są całkowicie odcięci od wszelkiej pomocy z zewnątrz. Teraz Ida będzie poddawana ostatecznej próbie charakteru i siły, i okaże się, czy wieź między siostrami jest na tyle ślina, by zmusić do wielkiego poświęcenia.

Za reżyserie oraz scenariusz odpowiada Joachim Hedén, w głównych rolach występują Moa Gammel i Madeleine Martin. Za produkcję odpowiadają Julia Gebauer i Jonas Sörensson, która byłą również jednym z twórców Jak zatrzymać ślub. Co ciekawe za zdjęcia podwodne odpowiada Eric Börjeson, którego pracę możemy podziwiać w takich hitach jak Wyprawa Kon-Tiki oraz Pozwól mi wejść.

Premiera filmu miała miejsce na początku lutego.