Kumail Nanjiani, aktor znany głównie z ról w komediowych produkcjach tym razem wystąpi w głównej roli w politycznym thrillerze pt. The Independent.

fot. materiały prasowe

Nanjiani to aktor i komik pakistańskiego pochodzenia, którego kojarzyć możecie z serialu Dolina Krzemowa czy filmu I tak Cię kocham. Najbliższy film z nim oczekujący na premierę to komedia The Lovebirds, w której wystąpi u boku Issa Rae. Premiera na początku kwietnia.

The Independent to produkcja za reżyserię, której odpowiada Amy Rice. Ma ona na swoim koncie wspaniały film dokumentalny pt. Wola narodu: Elekcja Baracka Obamy, za który otrzymała nominacje do nagrody Emmy. Rice pracowała na scenariuszu autorstwa Evana Partera. Główny bohater to idealistyczny dziennikarz, który odkrywa polityczny spisek. Los nadchodzących wyborów na prezydenta Ameryki spoczywa w jego rękach. Do zwycięstwa prowadzi on pierwszego niezależnego kandydata.

Kumail jest świetnym aktorem o światowym uznaniu i służy jako kamień węgielny pod niesamowitą obsadę zespołu, którą poznacie wkrótce. powiedział Brain O’Shea, prezes The Exchange, firmy finansującej projekt

Jak na razie nie znana jest data premiery filmu.