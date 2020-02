Zakończyły się zdjęcia do ''The Haunting of Bly Manor''

Mike Flanagan, twórca antologii rozpoczynającej się od produkcji Nawiedzony dom na wzgórzu, na swoim Twitterze ogłosił właśnie, iż zakończyły się już zdjęcia do drugiego serialu należącego do serii zatytułowanego The Haunting of Bly Manor.

Fabuła kontynuacji utrzymana ma być w gotyckim stylu i opiera się na psychologicznej powieści The Turn of the Screw Henry'ego Jamesa. Akcja serialu rozgrywać się ma wyłącznie w starym dworku na wsi zamieszkanym przez dwójkę sierot i młodą guwernantkę. Ta ostatnia jest główną narratorką.

Poniżej wspomniany Twitt.

Projekt ten ma być jeszcze bardziej przerażający od swojego poprzednika. Jak mówi Flanagan, znalazł on miejsce w swojej produkcji na prawie wszystkie duchy, jakie pojawiły się w historiach na podstawie, których tworzy serial.

The Haunting of Bly Manor nie jest kontynuacją Nawiedzonego domu na wzgórzu. Poznamy nowych bohaterów i nowe miejsce jednakże jak mówi Flanagan jeśli chodzi o klimat i podejście do duchów i straszenia to obie produkcję będą się łączyć, bowiem jest to część jakiegoś małego uniwersum.

W obsadzie znajdują się Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Catherine Parker, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Amelia Eve, Benjamin Ainsworth i Amelie Smith.

Premiera The Haunting of Bly Manor odbędzie się jeszcze w tym roku na platformie Netflix. Dokładna data nie została jeszcze podana.