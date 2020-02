Paramount Network jeszcze przed premierą trzeciego sezonu serialu Yellowstone odnawia go na sezon kolejny. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem sezon drugi był wielkim hitem wśród amerykańskich widzów przyciągając każdym premierowym odcinkiem przed ekran ponad 5 mln oglądających.

Również rekordowa oglądalność finału drugiego sezonu sprawiła, iż serial stał się najchętniej oglądaną produkcją telewizyjną ubiegłego roku. Czy nadchodzący sezon trzeci również pozwoli wspiąć się produkcji na szczyt? O tym przekonamy się niebawem, bowiem jego premiera już 17 czerwca br. W Polsce Yellowstone emitowane jest na kanale Paramount Channel Polska. Obecnie trwa na nim emisja 2 sezonu.

Twórcą Yellowstone jest Taylor Sheridan. Serial opowiada historię Johna Duttona oraz jego rodziny, właścicieli największego rancza w USA. Ich posiadłość graniczy z terenami należącymi do deweloperów i indiańskiego rezerwatu – wygłodniałych, biznesowych wilków, gotowych zrobić wszystko, by zagarnąć choć część rancza Duttonów, słynnego Yellowstone. Polityczne podstępy, zatruwanie wody, wysadzanie koryta rzeki, tajemnicze morderstwa to tylko początek wojny o władzę nad tą ziemią, Wszystko co najlepsze i najgorsze w Ameryce zdaje się spotykać tę rodzinę.

W głównej roli Kevin Costner. U jego boku pojawią się ponownie m.in. Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille czy Gil Birmingham.