Droga, ciężarówka wypełniona niepewnymi swojego losu ludźmi, z przerażeniem odkrywającymi, iż zostali uwikłani w sieć handlu żywym towarem. Viktoria, złapana w tę sieć ma tylko jedną szansę: walczyć o przetrwanie.

Antonio, kierowca ciężarówki dręczony świadomością przewożonego przez siebie ładunku, beznadziejnie próbuje uwolnić się z układu w jaki się uwikłał. Droga, która miała prowadzić do lepszego życia, okazuje się piekłem, a ludzie traktowani są jak towar… W kapitalistycznym społeczeństwie, w którym każdy koncentruje się na własnych potrzebach, wygodnie jest nie zauważać ludzi wokół i robić tylko to co przynosi doraźną korzyść.

Towar to historia Viktorii, młodej kobiety, która porzuca wszystko w poszukiwaniu lepszego życia. Od momentu, gdy otwierają się drzwi ciężarówki, Viktoria staje w obliczu okrutnej rzeczywistości handlu ludźmi.

Czy może uciec od swojego losu?