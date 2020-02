James Wan wciąż krąży wokół swojego ulubionego gatunku. Twórca Obecności i Piły zostanie producentem wykonawczym nowego serialu na Netflixie, którego fabuła opierać się będzie na popularnym, zrealizowanym w konwencji found footage podcaście pt. Archive 81.

Serial śledzi historię Dana, samotnego archiwisty pracującego w opuszczonym obiekcie. Na zlecenie City of New York’s Housing Historical Society (przynajmniej tak mu się początkowo wydaje) ma za zadanie zarchiwizować setki godzin nagrań audio z wywiadów, które w latach 80. przeprowadziła pracownica społeczna Melody Pendrass z mieszkańcami apartamentowca The Visser Building. Cel wywiadów nie jest jasny, ale im więcej lokatorów przesłuchuje, tym bardziej przerażające sprawy wychodzą na jaw. Gdy Dan zagłębia się w taśmy i tajemnicze pochodzenie budynku Visser, historia Melody zaczyna odkrywać sekrety dotyczące archiwum, jego pracodawców, a nawet natury świata fizycznego, w którym żyjemy.

Cieszący się ogromną popularnością podcast rozpoczął się 5 kwietnia 2016 roku i obecnie trwa jego trzeci sezon. Nowe odcinki będą wydawane co drugą środę. Serial jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju, a data jego premiery na platformie streamingowej nie jest jeszcze znana.