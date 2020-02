W sobotę odbyła się już 51. gala wręczenia nagród przyznawanych przez Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Popierania Ludności Kolorowej. W kategoriach filmowych triumfy święciła Tylko sprawiedliwość zdobywając cztery statuetki w najważniejszych kategoriach.

Film śledzi losy młodego prawnika Bryana Stevensona (w tej roli Jordan) i jego walki o sprawiedliwość, która przejdzie do historii. Po ukończeniu studiów na Harvardzie Bryan mógł przebierać w lukratywnych ofertach pracy. Zamiast tego wolał jednak pojechać do Alabamy, aby bronić niesłusznie skazanych z pomocą miejscowej adwokat Evy Ansley (w tej roli Larson). Jedną z jego pierwszych, a zarazem najbardziej medialnych, spraw jest sprawa Waltera McMilliana (w tej roli Foxx) skazanego na karę śmierci w 1987 r. za głośne morderstwo 18-letniej dziewczyny, mimo że większość dowodów świadczyła o jego niewinności, a jedyne obciążające go zeznania złożył przestępca, który miał motyw, aby kłamać. Wraz z upływem lat Bryan zostaje wplątany w sieć prawnych i politycznych intryg, a ponadto mierzy się z jawnymi i niczym nieskrępowanymi przejawami rasizmu, walcząc o Waltera i jemu podobnych z piętrzącymi się przed nimi przeciwnościami losu z jednej strony — jak również z systemem — z drugiej strony.

A oto laureaci w głównych kategoriach:

