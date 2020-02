HER Docs Film Festival to pierwszy w Polsce festiwal filmów dokumentalnych prezentujący

twórczość kobiet . Pierwsza edycja festiwalu odbędzie się w dniach 6-10 marca 2020 roku w warszawskiej Kinotece, wokół Międzynarodowego Dnia Kobiet (8 marca). Większość filmów prezentowanych podczas pierwszej edycji HER Docs Film Festival będzie pokazywana w Warszawie po raz pierwszy . W programie znajdą się m.in. pełnometrażowe:

Kate Nash: Underestimate the Girl reż. Amy Goldstein – nieznana szerzej historia

popularnej brytyjskiej piosenkarki i kompozytorki Kate Nash, która stanęła do walki o możliwość tworzenia muzyki na własnych warunkach, poza zdominowanym przez białych mężczyzn przemysłem muzycznym;

Delphine and Carole reż. Callisto Mc Nulty – gdy w 1974 roku Delphine Seyrig,

nowofalowa francuska aktorka, znana m.in. z tytułowej roli w filmie Chantal Akerman

„Jeanne Dielman, Bulwar Handlowy, 1080 Bruksela” oraz filmów Truffauta i Demy’ego,

poznała artystkę wideo Carole Roussopoulos, obie zaangażowały się w walkę o

równouprawnienie kobiet, używając zupełnie nowego medium filmowego, jakim było

wówczas wideo;

Nothing Fancy: Diana Kennedy reż. Elizabeth Carrol – szczere spojrzenie na świat 96-letniej dziś Diany Kennedy, światowej sławy mistrzyni kuchni meksykańskiej, nauczycielki i pisarki, która stała się jedną z najbardziej znanych legend kulinarnych na świecie;

The Artist & The Pervert reż. Beatrice Behn (współreżyseria René Gebhardt) – łamiąca

tabu historia związku Georga Friedricha Haasa, prawdopodobnie najważniejszego

żyjącego współczesnego kompozytora muzyki symfonicznej oraz jego żony, Molleny

Williams-Haas, afroamerykańskiej edukatorki seksualnej i działaczki feministycznej,

którą Haas poznał przez serwis randkowy OkCupid;

The Story of a Panty reż. Stéfanne Prijot – wciągające spojrzenie na życie tych, którzy w różnych zakątkach globu pracują w cieniu przemysłu tekstylnego, opowiedziane przez pryzmat produkcji tytułowej pary majtek;

He She I reż. Carlotta Kittel – dwie osoby i dwie skrajnie odmienne wersje wydarzeń i wspomnienia – czy Angela i Christian kochali się? Czy stanowili kiedykolwiek prawdziwą parę? Jakie były ich wzajemne oczekiwania?; „He She I” to niezwykle intymne spojrzenie córki na były związek swoich rodziców ;

Seahorse reż. Jeanie Finlay – decyzja 30-letniego Freddy’ego o urodzeniu własnego dziecka wymagała lat duchowych poszukiwań, ale nic nie mogło przygotować go na rzeczywistość ciąży, zarówno jako doświadczenia fizycznego, jak i podważającego fundamentalne rozumienie płci, rodzicielstwa i rodziny;

The Judge reż. Erika Cohn – Kholoud Al-Faqih to pierwsza i jedyna na Bliskim Wschodzie kobieta orzekająca w sądzie szariackim; wśród jej zwierzchników nie brakuje jednak konserwatystów, którzy kwestionują zasadność piastowania tak eksponowanego stanowiska przez kobietę;

other reż. Antonia Hungerland – macierzyństwo jest od wieków powszechnie gloryfikowanym stanem i ideałem, który często uzasadniany jest „naturalną potrzebą kobiety”, lecz co tak naprawdę oznacza w dzisiejszych czasach?;

RBG reż. Betsy West i Julie Cohen – Ruth Bader Ginsburg, 86-letnia dziś sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, wypracowała spektakularną spuściznę prawną, a dzięki swojej tytanicznej pracy i sile argumentacji, odmieniła życie milionów kobiet i mężczyzn; RBG jest też prawdopodobnie jedyną sędzią na świecie, która stała się ikoną popkultury i której podobizna w formie tatuażu widnieje na ramionach fanów;

Kusama – Infinity reż. Heather Lenz – obsesyjne, halucynacyjne wzory z kropek są znakiem rozpoznawczym Yayoi Kusamy, najbardziej ekscentrycznej, a obecnie najbardziej „ instagramowalnej” i najdroższej japońskiej artystki; w filmie Heather Lenz poznajemy jej życie – od lat 60. w Ameryce, gdy młoda Japonka dopiero zaczynała walkę o sławę aż po dzień dzisiejszy, kiedy to po powrocie do Japonii w latach 70. Kusama dobrowolnie zamieszkała w szpitalu psychiatrycznym;

Searching Eva reż. Pia Hellenthal – poznajcie dwudziestoparoletnią Evę Collé – poetkę, właścicielkę zwierzaka, pracownicę seksualną, zodiakalną pannę na odwyku, gospodynię domową, feministkę, modelkę, która już w wieku 14 lat uznała prywatność za przestarzały koncept i przeniosła całe swoje życie do Internetu.

Prócz tych intrygujących, przyglądających się społeczeństwu i jednostkom, zaangażowanym filmom można również spodziewać się krótkich metraży w ramach sekcji o nazwie "Ciało". HER DOCS też skoncentruje się i da przestrzeń na nieznane szerzej projekty – pierwsze / drugie filmy początkujących reżyserek oraz filmy, które nie miały dotąd szansy przebić się do szerszej publiczności, na przykład poprzez prezentację na innych festiwalach. A to jeszcze nie koniec atrakcji, więc zapraszamy na stronę HER Docs Film Festival po więcej, a najwięcej to już na samym festiwalu. :)