Walt Disney Pictures opublikował nowy spot telewizyjny promujący aktorski film Mulan. Półminutowe wideo ukazuje nam po krótce jak tytułowa bohaterka przygotowywała się do bycia wojownikiem. Oprócz tego widzimy ją także w akcji.

fot. materiały prasowe

Chyba każdy z Was kojarzy klasyczną animację Disneya z 1998 roku, która to powstała na kanwie chińskiej legendy o Hua Mulan. Tamta produkcja to typowa bajka odpowiednia dla dziecka w każdym wieku. Nowe widowisko live-action nie będzie już jednak takie grzeczne. Możemy spodziewać się nieco drastyczniejszych scen, od tych jakie przeważnie ukazywane są w bajkach. To wszystko spowodowało, iż produkcja ta otrzymała kategorię wiekową PG-13.

Poniżej wspomniany spot.

Nowa Mulan ma być epicką opowieścią o wojnie, a w trakcie niej przemocy nigdy nie brakuje. Nie uświadczymy także innych kluczowych elementów znanych nam z animacji. Zamiast piosenek śpiewanych przez bohaterów w filmie usłyszymy tylko i wyłącznie muzykę instrumentalną, nie zobaczymy również zabawnego smoka Mushu.

Za reżyserię remake’a odpowiada Niki Caro. W tytułową postać wciela się Yifei Liu. Oprócz niej w obsadzie aktorskiej znajdują się także Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Li Gong i Jet Li.

Premiera filmu Mulan już 27 marca br.