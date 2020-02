Walka o przetrwanie na nowej zapowiedzi "The Walking Dead: World Beyond"

Na oficjalnym profilu serialu The Walking Dead: World Beyond na Twitterze pojawiła się nowa zapowiedź produkcji, będącej drugim spin-offem popularnej serii o świecie opanowanym przez hordy zombie.

The Walking Dead: World Beyond należy do uniwersum The Walking Dead, za które odpowiada Scott M. Gimple. Serial matka to The Walking Dead, który doczekał się aż 10 sezonów. Oprócz niego do serii należy także Fear the Walking Dead będący pierwszym spin-offem i opowiadającym wydarzenia sprzed tych jakie znamy z oryginalnego serialu.

Nowy projekt należący do uniwersum opowie nam historię pierwszego pokolenia jakiemu przyszło dorosnąć w całkowicie nowej dla niego rzeczywistości. Zobaczymy jak wpłynie na nich nowy świat w jakim przyszło im dorosnąć i żyć. Jedni staną się bohaterami, a inni złoczyńcami. Wiadome jest to, że nie pozostanie nikt na kogo zachowanie nie wpłyną hordy spacerujących po ulicach żądnych mięsa truposzy.

Serial ten ma być limitowaną produkcją, która zakończy się wraz z drugim sezonem. Premiera The Walking Dead: World Beyond już 12 kwietnia na AMC. Pierwszy sezon serialu składa się z 10 odcinków. W Polsce będzie on dostępny na platformie Amazon Prime Video.