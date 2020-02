Alison Brie faworytką do zagrania Jennifer Walters w serialu "She-Hulk"

Z najnowszych plotek wynika, że Marvel Studios chciałby, aby główną rolę w serialu She-Hulk zagrała Alison Brie lub aktorka w podobnym typie, co gwiazda GLOW.

Marvel Studios musi spieszyć się z zaangażowaniem aktorki do roli w serialu, ponieważ wielkimi krokami zbliżają się terminy związane z rozpoczęciem prac na planie zdjęciowym. Według źródeł związanych z Marvelem to właśnie Alison Brie jest na samym szczycie listy życzeń. W przypadku, gdyby aktorka nie podpisała kontraktu ze studiem, wówczas producenci mieliby poszukać kogoś w typie gwiazdy GLOW – cokolwiek to znaczy.

Na pewno angaż Alison Brie byłby zaskakujący z perspektywy fana. Do tej pory wydawało się, że Marvel Studios będzie poszukiwał kogoś w typie Giny Carano lub Rondy Rousey. Jak widać twórcy oraz producenci mają nieco inny plan na postać Jennifer Walters.

Jedną z faworytek fanów była natomiast Stephanie Beatriz, która już zapowiedziała, że nie jest zainteresowana rolą w serialu Marvela, który trafi do oferty platformy streamingowej Disney+.

Zdjęcia do serialu mają wystartować latem.