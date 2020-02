Trwają prace nad kolejną odsłoną kultowej serii filmów akcji – Mission: Impossible 7. Niestety z powodu panującego we Włoszech śmiertelnego wirusa, studio musiało wstrzymać prace na planie.

Z wielu źródeł związanych z Paramount Pictures docierają informacje, że studio musiało zatrzymać prace na planie zdjęciowym filmu Mission: Impossible 7. Aktualnie ekipa zdjęciowa na czele z reżyserem Christopherem McQuarrie'em oraz odtwórcą głównej roli Tomem Cruisem powinna pracować w Wenecji. Niestety nie jest to możliwe z powodu koronowirusa, który od kilku dni sieje postrach we Włoszech.

Lokalne władze zdecydowały się wstrzymać wszystkie publiczne wystąpienia oraz prace – w tym również zdjęcia do filmu. Do Wenecji jeszcze nie przybyli członkowie obsady, aczkolwiek reszta załogi zaczęła przygotowania do zdjęć. Obecnie są wywożeni z kraju do USA lub w inne miejsca, gdzie mają odbywać się zdjęcia do filmu.

Na ten moment mówi się o ponad 200 zarażeniach, a także czterech przypadkach śmiertelnych. Coraz więcej włoskich regionów musi zostać objętych kwarantanną. Włochy to kraj spoza Azji, w którym stwierdzono najwięcej zachorowań na SARS-CoV-2.

Premiera filmu zaplanowana jest na 23 lipca 2021 roku.