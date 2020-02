Jest wyrok w sprawie Harveya Weinsteina. Niewinny? Co na to ruch #MeToo?

Sprawa Harveya Weinsteina wstrząsnęła Hollywood. Kilkadziesiąt kobiet ze świata kina oskarżyło sławnego producenta o mobbing albo molestowanie na tle seksualnym. Z tego powodu w 2017 roku został powołany do życia ruch #MeToo. Dopiero teraz poznaliśmy wyrok w sprawie Weinsteina.

Pierwsze zarzuty pojawiły się w 2017 roku. Wtedy złote dziecko Hollywood i jeden z najbardziej dochodowych twórców amerykańskiego kina gwałtownie został zrzucony z tronu. W czasopismach "The New York Times" i "The New Yorker" pojawiły się pierwsze reportaże przeciwko Weinsteinowi. Nie trzeba było długo czekać, aby sprawa nabrała międzynarodowego rozgłosu. Pod wpływem ruchu #MeToo kolejne osoby z branży zaczęły wskazywać swoich oprawców na tle seksualnym. Wśród twórców, którzy zostali oskarżeni o spore nadużycia względem swoich współpracownic, znaleźli się: John Lasseter z Pixara, prezes Amazon Studios – Roy Price oraz aktor Kevin Spacey.

Nad amerykańskim światem filmowym zaczęła ciążyć klątwa: każdy wiedział o szowinistycznych zachowaniach osób na wyższych stanowiskach – nikt nie próbował się im przeciwstawić.

Harvey Weinstein – winny czy niewinny?

Chociaż kilkadziesiąt kobiet przyznało się do bycia molestowanym przez słynnego producenta Harveya Weinsteina, on sam usłyszał w sądzie tylko pięć zarzutów pod swoim adresem. Co więcej, wymiar sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych uniewinnił go z najcięższych oskarżeń, za które mężczyzna mógł trafić na dożywocie do więzienia.

Sprawa 1: brutalna napaść na tle seksualnym – niewinny .

brutalna napaść na tle seksualnym – . Sprawa 2: przestępstwo na tle seksualnym pierwszego stopnia – winny .

przestępstwo na tle seksualnym pierwszego stopnia – . Sprawa 3: brutalna napaść na tle seksualnym – niewinny .

brutalna napaść na tle seksualnym – . Sprawa 4: gwałt pierwszego stopnia – niewinny .

gwałt pierwszego stopnia – . Sprawa 5: gwałt trzeciego stopnia – winny.

Sprawa trafiła do sądu po tym jak dwie kobiety, pracujące na planie zdjęciowym z Weinsteinem, zeznały w prasie, jakie koszty psychiczne i fizyczne przyniosła im działalność z brutalnym producentem. Teraz, dwa i pół roku później, Harvey Weinstein został skazany za gwałt na aktorce Jessice Mann w 2013 roku. Kolejny zarzut, któremu okazał się winny, dotyczył wymuszenia w 2006 roku aktu seksualnego na asystentce Mimi Haleyi. Rzecz miała miejsce w prywatnym apartamencie producenta.

Obecnie grozi mu od 5 do 25 lat więzienia (za napaść seksualną) oraz od 18 miesięcy do 4 lat (za gwałt trzeciego stopnia). Wyrok zostanie oficjalnie ogłoszony dopiero 11 marca 2020 roku.

Zaraz po usłyszeniu wyroku Harvey Weinstein trafił do szpitala.

Zaraz po rozprawie winny producent miał trafić do aresztu. Zamiast tego pojechał do szpitala. Z sądu na nowojorskim Manhattanie producent został zabrany przez karetkę pogotowia. Miało to rzekomo związek z wysokim ciśnieniem i stanowiło "środek zapobiegawczy" na podejrzewany zawał serca. Później dowiedzieliśmy się, że Weinstein cierpiał również na palpitacje serca.

Czyżby rozprawa była dla niego aż tak stresująca? A może producent liczył na całkowite uniewinnienie? Nie zmienia to faktu, że ruch #MeToo na zawsze będzie kojarzony z jego imieniem i nazwiskiem. Harvey Weinstein spadł z najwyższego tronu Hollywood na samo dno.