Jak donoszą zagraniczne media w nowej wersji kultowego już horroru komediowego Little Shop of Horrors znanego w Polsce pod dwoma tytułami – Krwiożercza roślina bądź Sklepik z horrorami w jednej z głównych ról wystąpi Chris Evans.

fot. materiały prasowe

Evans wcielić ma się w rolę sadystycznego stomatologa Orina Scrivello. Aktora kojarzyć możecie głównie z roli Kapitana Ameryki w filmach Marvela, a także z produkcji Na noże.

fot. materiały prasowe, Chris Evans

Za remake zatytułowany Little Shop of Horrors odpowie studio Warner Bros. Greg Berlanti otrzymał stanowisko reżysera. Pracować będzie na scenariuszu autorstwa Matthewa Robinsona. W rolę Seymoura Krelborna wcieli się Taron Egerton, a rolę Audrey zaproponowano Scarlett Johansson. Krwiożercza roślina nazwana Audrey II przemówi głosem Billy'ego Portera. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się już tego lata. Data premiery nie została jednak jeszcze podana.

Oryginalny film powstał w 1960 roku pod tytułem Sklepik z horrorami. Na jego podstawie opracowano musical, a w 1986 roku powstał pierwszy remake w reżyserii Franka Oza z Rickiem Moranisem w roli głównej.

Fabuła filmu rozgrywa się głównie w kwiaciarni, której właścicielem jest pan Mushnik. Niestety handel kwiatami nie przynosi zbyt dużo dochodu i właściciel myśli nawet o zwinięciu interesu i zwolnieniu pracowników: pomocnika Seymoura Krelborna i ekspedientki Audrey. Chłopak jest przestraszony widokiem utraty pracy oraz braku kontaktu z Audrey, w której się podkochuje. Pewnego dnia Krelborn kupuje od ulicznego sprzedawcy kwiatów, starego Chińczyka, egzotyczną roślinę. Niestety mimo starań kwiat zaczyna więdnąć. Gdy jednak przypadkowo spada na niego kropla krwi, nagle ożywa. Mało tego, rozkwita bujnie i zaczyna mówić, żądając coraz większych dawek krwi.