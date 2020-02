Największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie kulturalne, prezentujące kinematografię z pojemnego, kolorowego parasola LGBT+, startuje już 17 kwietnia. W ramach blisko stu projekcji na terenie całej Polski zaprezentowane zostaną filmy fabularne, dokumenty, jak i krótkie metraże. Festiwal odbędzie się w 8 miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy i po rocznej przerwie także w Katowicach.

11. LGBT Film Festival to filmy z najważniejszych, międzynarodowych imprez filmowych, takich jak Cannes, Berlinale czy festiwal w Wenecji – tytuły najlepiej przyjęte przez krytyków i publiczność z całego świata.

Filmem otwarcia tegorocznej edycji będzie nominowany w Cannes (2019) do nagrody Queer Palm, szwedzki kandydat do Oscara (2020) And Then We Danced w reżyserii Levana Akina. „Zgodnie z gruzińskim zwyczajem, kiedy mężczyzna tańczy, nie może okazywać słabości. Jego taniec to emanacja siły, pokaz absolutnej kontroli nad emocjami. Miękkość oznacza uległość, jest zaprzeczeniem męskości.” And Then We Danced w rodzimej Gruzji uważany jest za obraz przełomowy. Premiera spotkała się z protestami przypominającymi te z 1994 roku w Polsce przed premierą brytyjskiego filmu „Ksiądz” w reżyserii Antonii Bird.

W repertuarze znajdzie się także film Normal w reżyserii Adele Tuli. Nominowany do nagrody Teddy 2019 na festiwalu filmowym w Berlinie, jest fascynującą analizą norm i oczekiwań społecznych wobec kobiet i mężczyzn we współczesnym społeczeństwie.

Rumuński reżyser Marius Oltenau zadebiutuje mądrym, zaskakującym i pełnym empatii filmem Monsters, który opowiada o dwojgu ludzi obserwujących swój rozpadający się związek niczym rozmontowywany powoli budynek, gdzie nie ma już nikogo. Obraz nagrodzony przez jury pisma „Tagesspiegel” jako najlepszy film na MFF w Berlinie 2019 oraz Grand Prix na MFF w Sofii 2019.

Widzowie będą mieli również szansę obejrzenia Grety, brazylijskiego filmu, który odmalowuje rzadko oglądany w kinie portret dojrzałego geja, doświadczającego w jesieni życia zarówno smutku i bólu przemijania, jak i gwałtownej siły pożądania.

Festiwal zamknie Wstrząs (Temblores) w reżyserii i ze scenariuszem Jayro Bustamantego. To poruszające studium wciąż aktualnych społeczno- religijnych mechanizmów opresji. Nominowany do nagrody Teddy w Berlinie 2019, najlepszy film na festiwalu w San Sebastián 2019.

Tradycyjnie w repertuarze znajdą się lesbijskie i gejowskie Bloki Filmów Krótkometrażowych, wśród których w ostatnich latach znalazły się prawdziwe perły.

LGBT Film Festival to liczne debaty, wernisaże i międzynarodowi twórcy filmowi. Reżyser filmu Bo nie wiedzą, co czynią, Daniel G. Karslake, będzie gościem festiwalu w Warszawie. Jego film podbił serca widzów, zdobywając nagrodę publiczności na zeszłorocznym festiwalu Watch Docs. Dokument Daniela G. Karslake’a podejmuje temat wiary, seksualności i tożsamości we współczesnych Stanach Zjednoczonych. Pokazuje trudną, ale jakże potrzebną walkę, którą trzeba stoczyć na drodze ku akceptacji.

Poniżej rozpiska dat, w których festiwal tak styty filmowo i nieobojętny społecznie, również zostanie zaprezentowany:

11. LGBT Film Festival 2020

Warszawa – Kinoteka, 17-24 kwietnia

Poznań – Kino Pałacowe, 17-22 kwietnia

Łódź – Kino Bodo, 19-26 kwietnia

Katowice – Drzwi Zwane Koniem, 20-24 kwietnia

Gdańsk – Klub Żak, 1-7 maja

Kraków – Kino Pod Baranami, 4-7 maja

Szczecin – Inkubator Kultury INKU, 8-10 maja

Wrocław – Kino Nowe Horyzonty, 15-19 maja

Bydgoszcz – Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 22-24 maja