Grupa młodych filmowców podjęła się wyzwania stworzenia filmu dokumentalnego o wielkim aktorze, jak i niewątpliwie człowieku, którego życie ostatnio wystawiło na ogromną próbę Krzysztofie Globiszu. Teraz na polakpotrafi.pl ekipa filmowa zbiera fundusze do realizacji projektu.

Krzysztofa Globisza nikomu nie trzeba przedstawiać. Zagrał w wielu projektach filmowych i teatralnych, stając się jednym z najbardziej charakterystycznych, utalentowanych i nie do zapomnienia aktorem w Polsce. Nie zapomniano o nim również 6 lat, kiedy doznał udaru mózgu. Po wybudzeniu z długiej śpiączki okazało się, że profesor Globisz doznał afazji – utraty zdolności mowy, wystąpił również częściowy niedowład kończyn. Lekarze nie dawali mu szans na powrót do pracy zawodowej czy też pedagogicznej, w końcu aktor stracił mowę. Aktor jednak nie zapomniał w tych niewyobrażalnie trudnych chwilach o miłości do sztuki i po wielu miesiącach pracy Globisz pojawił się na początku roku w szkole akademickiej, z którą jest związany od zawsze, pracuje nad mową i wraca do pisania scenariuszy. Bez wzniosłości nie ma wątpliwości, że to wyjątkowa postać i objaw głębokiego uczucia jakim darzył swoją pasję/pracę i darzy dalej.

Krzysztof Globisz jest bohaterem filmu dokumentalnego "Wieloryb". Film powstaje w ramach programu Pierwszy Dokument w działającym przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studiu Munka, koproducentem i producentem wykonawczym jest firma Thatway. Reżyserem filmu jest Michał Hytroś, twórca filmów fabularnych i dokumentalnych. Jest autorem filmu dokumentalnego Siostry nagrodzonym Srebrnym Smokiem na 58. Krakowskim Festiwalu Filmowym, Nagrodą Specjalną „Legalnej kultury” na 37. Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych, czy II Nagrodą na Dwóch Brzegach. Autorem zdjęć jest Janusz Szymański, producentką – Ola Musiał.

Intrygujące jest podjęcie się w dokumencie tematu afazji, problemu z mową, z którą musiał się zmagać po wypadku sam aktor. Prowadzi on obecnie na uniwersytecie zajęcia, gdzie wprowadza nową technika pracy nad głosem. Zajmuje się uczniami tak, jak gdyby dopiero uczyli się mówić. Fascynujące.

Ale dlaczego "Wieloryb"? Gdyż Krzysztof Globisz zapytany o najpiękniejszy dźwięk świata, odparł, że to odgłos wielorybów. Kiedy się leczył usłyszał o historii samotnika śpiewającego w częstotliwości 52 Hz i jego problemach z mówieniem – nie namyślając się długo postanowił go zagrać, a także stworzyć wspólnie ze studentami słuchowisko poświęcone ich wspólnej historii. Film będzie więc opowiadał historię Krzysztofa Globisza udającego się w dwie podróże: pierwszą w roli pedagoga chcącego przekazać młodym ludziom dosłownie co oznacza walka z samym sobą oraz własnymi ograniczeniami. Ale ma też drugą warstwę: podróż na Islandię, w celu spotkania ze stadami wielorybów i być może skomunikowania się z tym jednym, osamotnionym, którego Krzysztof traktuje jak brata.

Dlatego ekipa zbiera pieniądze na zdjęcia w Islandii. Wynajęcie łodzi, wypłynięcie z aktorem w teren na spotkanie z wielorybami i możliwość tego nakręcenia specjalnym sprzętem. Brzmi zachwycająco, prawda? Jeżeli chcecie, żeby się urzeczywistniło pomóżcie zebrać ekipie środki. Potrzebują 20 tys. złotych, mają jedną czwartą, a pomóc możemy do 17 marca. Tutaj jest strona, na której można zasilić projekt. Polacy potrafią nakręcić i stworzyć coś wspaniałego, a my potrafimy im w tym pomóc? :)