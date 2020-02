Kolejna powieść E.L.James, autorki erotycznej serii rozpoczynającej się od Piędziesięciu twarzy Greya zostanie przeniesiona na wielki ekran. Mowa o książce The Mister.

Prawa do jej ekranizacji nabyło studio Universal Pictures. Również ono sfilmowało poprzednie książki James. Na podstawie pięciu powieści o Christianie Greyu powstały trzy filmy zatytułowane Pięćdziesiąt twarzy Greya, Ciemniejsza strona Greya i Nowe oblicze Greya. Stały się one kasowym hitem łącznie zarabiając na całym świecie ponad 1,3 mld dolarów.

Oto oficjalny opis powieści The Mister:

Londyn, 2019. Dla Maxima Trevelyana życie było niezwykle łaskawe: uroda, arystokratyczne koneksje i pieniądze sprawiły, że nigdy nie musiał pracować, a noce rzadko spędza samotnie. To idylliczne życie przerywa jednak coś, na co mężczyzna nie jest gotowy: Maxim dziedziczy rodzinny tytuł szlachecki, cały majątek i gigantyczne posiadłości… a także wszelkie wiążące się z nimi obowiązki. To rola, z którą nie umie się zmierzyć. Największym wyzwaniem będzie jednak walka z pożądaniem pewnej tajemniczej młodej kobiety, która niedawno pojawiła się w Anglii. Ta dziewczyna ma w sobie coś więcej niż niebezpieczną, skomplikowaną przeszłość. Małomówna, piękna i z ogromnym talentem muzycznym, nęci Maxima swoim sekretem, wzbudzając w nim namiętność, jakiej dotąd nie doświadczył. Kim jest Alessia Demachi? Czy Maxim obroni ją przed zagrażającymi jej wrogami? I co uczyni dziewczyna, gdy dowie się, że jej kochanek również skrywa mroczne tajemnice? Powieść ta to pełna niebezpieczeństw i pożądania podróż zapierająca dech w piersiach aż do samego końca.