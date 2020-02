Jeśli widzieliście Ulepszenie to wiecie, że jest to całkiem udane niskobudżetowe science fiction. Niestety film przeszedł w amerykańskich kinach bez większego echa, jednak osoby, które obejrzały produkcję wyrażały się w większości pozytywnie o tym tytule. Czy jest więc szansa na sequel?

Reżyser Ulepszenia Leigh Whannell aktualnie promuje swój kolejny film, który w ten weekend wejdzie do kin. Mowa o horrorze Niewidzialny człowiek. W trakcie wywiadu filmowiec został zapytany o to, czy byłby zainteresowany nakręceniem kontynuacji Ulepszenia.