Jen Gerber reżyseruje film ze scenariusza Davida Rysdahla, który znalazł się także w obsadzie, obejmując główną rolę.

To opowieść o mężczyźnie (David Rysdahl), który odświeża relację z dawno niewidzianą córką (Hala Finley), kiedy oboje znajdują się bez dachu nad głową podczas burzy śnieżnej. W poszukiwaniu azylu duet udaje się pod pretekstem choroby do mieszkającej na prowincji Minnesoty matki mężczyzny (Melissa Leo).

Producentami są Jason Michael Berman (Mediterranea) z Mandalay Pictures i Mark Berger z Play Hooky Productions, a także Bradley Pilz i Datari Turner. Producentami wykonawczymi zostali Sam Rockwell, Beetz i Will Raynor.

Melissa Leo