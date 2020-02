Eric Bana zagra główną rolę, napisze scenariusz oraz wyreżyseruje wraz z Robertem Connolly spektakularną biografię słynnego motocyklisty, Mike’a Hailwooda. Mężczyźni współpracowali już ze sobą przy okazji ekranizacji powieści Jane Harper pt. Susza.

Mike "The Bike" Hailwood uważany był kiedyś za najlepszego kierowcę motocyklowego wszech czasów. Historia przedstawiona przez twórców koncentrować się będzie wokół kariery, w trakcie której dziewięciokrotnie sięgał po tytuł mistrza świata, a dokładniej na jego wielkim powrocie po 11-letniej przerwie do motocyklowej rywalizacji. Odniósł on wówczas sensacyjne zwycięstwo w wyścigu Tourist Trophy na brytyjskiej Wyspie Man.

Tourist Trophy to wyścig, który jest uważany za najniebezpieczniejsze wydarzenie motocyklowe na świecie. Od momentu jego powstania w 1907 roku naliczyć można 151 ofiar śmiertelnych. Zawody o dużej prędkości odbywają się na drogach publicznych na terenie wyspy. Hailwood, który kiedyś przerwał swój wyścig, aby wyciągnąć jednego z konkurentów z płonącego samochodu wyścigowego Formuły 1 i uratować mu życie. Sam zginął tragicznie w wieku 40 lat wraz z córką po zderzeniu z ciężarówką, kiedy byli w drodze do restauracji.

Jesteśmy absolutnie podekscytowani, że Eric Bana i Robert Connolly zaadaptują historię Mike’a w formie filmu fabularnego o jego wielkim powrocie i historycznym zwycięstwie w wyścigu. Jesteśmy zachwyceni, że Mike zostanie zagrany przez Erica Bana, aktora o wielkiej wiedzy i pasji do sportów motorowych i kariery Mike’a.

powiedziała wdowa po Hailwood, Pauline Hailwood i ich syn David

Data premiery nie jest obecnie znana!