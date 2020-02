To będzie najdłuższy Bond w historii - znamy czas trwania "Nie czas umierać"

Już niedługo Daniel Craig po raz ostatni wcieli się w Jamesa Bonda na wielkim ekranie. Jak się okazuje Nie czas umierać będzie najdłuższym filmem o Agencie 007 w historii.

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje o czasie trwania filmu Nie czas umierać. Wówczas mówiło się, że produkcja będzie trwała aż 174 minuty, co uczyniłoby tę część najdłuższą w historii całego cyklu o Agencie Jej Królewskiej Mości. Dzisiaj poznaliśmy oficjalny czas trwania i trzeba przyznać, że nie pomylono się zbyt mocno.

25. film o Jamesie Bondzie będzie trwał 163 minuty, co daje nam 2 godziny i 43 minuty. Tym samym Nie czas umierać pobije o prawie pół godziny Spectre w zestawieniu najdłuższych filmów o Agencie 007.

Co ciekawe Daniel Craig jest aktorem, który miał okazję wystąpić także w najkrótszym filmie o Jamesie Bondzie. Miało to miejsce przy okazji produkcji zatytułowanej Quantum of Solace. Wówczas film trwał 106 minut.

James Bond (Daniel Craig) opuszcza czynną służbę i cieszy się spokojnym życiem na Jamajce. Tymczasem jednak jego stary przyjaciel Felix Leiter (Jeffrey Wright) z CIA zwraca się do niego o pomoc. Misja uratowania porwanego naukowca okazuje się o wiele bardziej zdradliwa, niż mogłoby się wydawać i naprowadza agenta 007 na ślad tajemniczego złoczyńcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią.

Premiera filmu 3 kwietnia.