Zakończyły się zdjęcia do ''Snake Eyes''

Zakończyły się zdjęcia do spin-offu G.I. Joe zatytułowanego Snake Eyes. Taką informacją ze swoimi fanami podzielił się Henry Golding, który w filmie wciela się w tytułową postać.

Snake Eyes to milczący ninja należący do drużyny G.I. Joe. Jest on doskonałym zabójcą, a jego tożsamość pozostaje tajemnicą. Podczas jednej z pierwszych misji doznał poważnego wypadku podczas eksplozji helikoptera w wyniku, którego stracił głos, a jego twarz została poważnie zniekształcona. Z tego też powodu przywdziewa swój charakterystyczny strój.

Poniżej możecie zobaczyć wspomniany wpis informujący o zakończeniu zdjęć. Jak obiecuje Golding film ma okazać się takim sukcesem, że cytując pospadają nam skarpetki.

Za reżyserię spin-offa odpowiada Robert Schwentke, który pracuje na podstawie scenariusza napisanego przez Evana Spiliotopoulousa .W głównej obsadzie oprócz Goldinga znajdują się także Andrew Koji jako Storm Shadow, Iko Uwais jako Hard Master, Samara Weaving jako Scarlett, Úrsula Corberó jako Baronowa, Haruka Abe jako Akiko, Takehiro Hira jako Kenta i Steven Allerick jako ojciec głównego bohatera.

Akcja filmu osadzona ma być przed wydarzeniami ukazanymi nam w filmach G.I. Joe: Czas Kobry i G.I. Joe: Odwet. Poznamy historię głównego bohatera, a więc dowiemy się jaka była jego przeszłość i od czego rozpoczął się jego konflikt ze Storm Shadowem.

Premiera Snake Eyes już 23 października br.