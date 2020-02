Choć do premiery filmu Ciche miejsce 2 pozostał jeszcze niecały miesiąc to już pojawiły się pierwsze prognozy dotyczące tego ile zarobi produkcja w weekend otwarcia. Szacuje się, że może to być aż 60 mln dolarów.

fot. materiały prasowe

Kontynuacja hitu w reżyserii Johna Krasinskiego z 2018 roku ma szansę powtórzyć wielki kasowy sukces, a być może nawet i go przebije. Wstępna prognoza przewyższa kwotę jaką zarobił film Ciche miejsce podczas swojego pierwszego weekendu w kinach. Była to kwota 50,2 mld dolarów. Przy budżecie zaledwie 17 mln była to zatrważająca suma. Warto wspomnieć, że całkowity dochód pierwszego filmu to aż 340,9 mld dolarów co stawia go w czołówce największych finansowych sukcesów 2018 roku.

Co ważne film Ciche miejsce 2 swoją premierę ma odbyć 20 marca br. W ten weekend nie planowana do tej pory jest żadna inna większa premiera, która mogłaby zabrać produkcji widzów, więc sukces horroru stoi otworem.

W kontynuacji główna bohaterka Evelyn Abbott, w tej roli ponownie rewelacyjna Emily Blunt, w pojedynkę stara się ochronić swoją rodzinę przed śmiercionośnymi stworzenia czułymi na każdy najmniejszy dźwięk. Jak się jednak okazuje nie tylko one są w obecnym świecie jedynym zagrożeniem.

Poniżej nowy plakat promujący produkcję. Jak Wam się podoba?